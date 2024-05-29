Молдавия открыла свой торговый дом в России

В России открылся торговый дом Молдавии с широким ассортиментом. Об этом рассказал политик и меценат, лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор, сообщает «Лента.ру».

Как рассказал Шор, сельское хозяйство Молдавии пребывает в большом упадке, а многие предприниматели из этой сферы находятся на грани банкротства. Он считает, что такая ситуация образовалась из-за экономической политики властей республики. При этом одной из основных причин упадка этой отрасли он назвал отсутствие традиционных рынков сбыта.

Политик уточнил, что решение о создании торгового дома в России было принято в связи с отсутствием у молдавских предприятий возможности сформировать действенные отделы продаж и логистики для представления своих товаров на российском рынке. По его словам, торговый дом будет заниматься построением договоренностей с разными розничными сетями, а также обеспечением логистики.

«Буквально в ближайшую неделю торговый дом начнет уже переговоры о поставках, мы планируем, что в ближайший месяц уже придут первые поставки молдавских овощей и фруктов из Гагаузии на российский рынок», — приводятся его слова.

Также Шор назвал Россию традиционным и самым важным рынком для молдавских сельхозпроизводителей. Он уточнил, что задачей нового торгового дома станет восстановление части закрытых перерабатывающих сельхозпредприятий республики.

«Мы сделаем все, чтобы российский потребитель, а также наши сограждане в России, которых сегодня насчитывается около миллиона человек, могли насладиться качественной продукцией из солнечной Молдовы по доступной цене», — заявил он.

По его мнению, молдавские сельхозпроизводители, а также экономические агенты и торговые сети из России получат от работы нового торгового дома только выгоду. Шор уточнил, что он будет работать на всей территории России. При этом политик подчеркнул, что сейчас стоит задача за месяц-полтора сделать из торгового дома площадку, которую позволит попадать молдавским товарам абсолютно во все федеральные сети России.

«Мы сможем дать российскому потребителю и качество хорошее, и цену хорошую, обеспечив таким образом взаимовыгодное сотрудничество между производителями и конечным потребителем», — уверен Шор.