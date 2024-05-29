Российские врачи спасли годовалого мальчика, который проглотил шесть магнитов

Во Владивостоке врачи спасли годовалого мальчика, который проглотил шесть магнитов. Об этом сообщает Telegram-канал »Детское здравоохранение Приморья».

Мать мальчика рассказала, что ребенок почувствовал недомогание. Сначала взрослые подумали, что у него отравление. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где после рентгена выяснилось, что у него внутри находится шесть магнитов. Малолетний их проглотил, пока родители не видели.

Врачи приняли решение оперировать ребенка. Сообщается, что сейчас мальчик проходит восстановление в отделении экстренной хирургии.

До этого в томской больнице скорой помощи врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую два десятка магнитных шариков. Магниты удалось безопасно извлечь, девочка еще некоторое время находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли ребенка с металлической игрушкой в пищеводе.