Россиян предупредили о повышении цен на 20% на посылки из Китая

Проблемы с платежами сказались на поставках товаров из Китая в Россию – они обрушились в среднем на 15%. На этом фоне решение владельца AliExpress об ужесточении условий для российского бизнеса приведет к повышению цен на посылки из Китая в среднем на 20%, предупредил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН.

Напомним, компания Alibaba перестала принимать оплату с большинства российских карт и отказалась от оформления поставок в Россию. От этого решения пострадают не только представители бизнеса, но и конечные потребители, на которых переложат дополнительные расходы, отметил эксперт.

«Как только усложнились платежи с Китаем, мы сразу увидели снижение импорта оттуда на 15% по марту-апрелю, по маю прогнозируется 18-20%. Если это все спроецировать на частный бизнес, то примерно также будет снижение на 20-25% посылок от Alibaba», — спрогнозировал Властопуло.

По его мнению, на рынке могут появиться «консолидированные игроки», которые начнут закупать товары крупными партиями на Alibaba, взимая средства с физлиц. Издержки при этом все равно будут, посылки вырастут в цене примерно на 10-20%, считает специалист. Он также отметил, что в России сегодня спрос в разы превышает предложение, из-за чего продавцы на маркетплейсах и так называемые «перекупы» в ближайшее время останутся в выигрыше.

«По данным Росстата за апрель, нецелевые кредиты бьют все рекорды. Это говорит о том, что население начинает тратить деньги на российском рынке. Никакое повышение ставок эту тенденцию не собьет», заключил эксперт.

Российские торговые центры ранее пожаловались на маркетплейсы.