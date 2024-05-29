«Провела полмесяца в реанимации»: россиянка заразилась энцефалитом, работая в огороде

Жительница Бурятии попала в больницу после укуса клеща, от которого она заразилась вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора.

«Температура поднималась, давление. Руки, ноги, все тело перестали двигаться. Пролежала полмесяца в реанимации, потом перевели в обычную палату», — рассказала пациентка больницы.

Женщина призналась, что не делала прививку от инфекции, так как недооценивала последствия болезни.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала эпидемиологического сезона за помощью в связи с укусами клещей в республике обратились более 900 человек. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаи заражения клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не редкость, и попросили жителей и гостей региона быть внимательнее в случае отдыха и работы на природе, где встречаются паукообразные.

Ранее эпидемиолог объяснил, что нужно делать после укуса клеща.