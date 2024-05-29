Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Провела полмесяца в реанимации»: россиянка заразилась энцефалитом, работая в огороде

Жительница Бурятии попала в реанимацию, заразившись энцефалитом в огороде

close
100%
Роспотребнадзор по Республике Бурятия/VK

Жительница Бурятии попала в больницу после укуса клеща, от которого она заразилась вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора.

«Температура поднималась, давление. Руки, ноги, все тело перестали двигаться. Пролежала полмесяца в реанимации, потом перевели в обычную палату», — рассказала пациентка больницы.

Женщина призналась, что не делала прививку от инфекции, так как недооценивала последствия болезни.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала эпидемиологического сезона за помощью в связи с укусами клещей в республике обратились более 900 человек. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаи заражения клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не редкость, и попросили жителей и гостей региона быть внимательнее в случае отдыха и работы на природе, где встречаются паукообразные.

Ранее эпидемиолог объяснил, что нужно делать после укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами