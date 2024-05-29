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Житель Подмосковья изнасиловал четырехлетнюю девочку и домогался ее сестры

В Подмосковье мужчину задержали за изнасилование четырехлетней девочки

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Depositphotos

Жителя Подмосковья подозревают в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел на юге региона. По данным источника, 41-летний местный житель встретил возле подъезда четырехлетнюю дочь своих знакомых, после чего заманил ее к себе домой и изнасиловал.

После этого он заметил на лавке 12-летнюю сестру пострадавшей и стал ее домогаться. Девочке удалось сбежать, она рассказала обо всем родителям, так же поступила младшая.

Семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант сознался в содеянном. О причинах его поступка не сообщается.

До этого в Казани мужчину задержали за изнасилование первоклассника. По данным источника, семилетний ребенок пришел в гости к другу. В этот момент дома был дядя последнего. Ночью россиянин надругался над гостем, утром школьник рассказал обо всем матери, она написала заявление в полицию.

Ранее в Новороссийске отец больше года насиловал несовершеннолетнюю дочь.

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