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Россиянам назвали основное правило защиты онлайн-аккаунтов

Аналитик Ульянов: пароли от важных аккаунтов следует менять хотя бы раз в год

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Depositphotos

Создание безопасных паролей – это основа защиты онлайн-аккаунтов на разных ресурсах. Требования к ним с развитием технологий поменялись, как и базовые принципы безопасного хранения, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раньше пароль из 7-8 символов считался достаточно безопасным с учетом вычислительных возможностей компьютеров 2000 года. Сегодня пароли такой длины подбираются достаточно легко, поэтому из нужно усложнять, отметил аналитик.

По идее даже сложные пароли сегодня можно взломать «брутфорсом» — перебором мощным компьютером. Однако чаще система не позволяет делать подобные повторы и после нескольких неудачных попыток блокирует пользователя. Поэтому в создании сложных паролей все-таки есть смысл, подчеркнул эксперт.

Опасность также представляет утечка данных, из-за которой злоумышленник может с легкостью узнать пароли от ключевых аккаунтов. Поэтому их следует регулярно менять, отметил Ульянов.

«Для важных аккаунтов сменить пароль раз в год — это нормально», — подчеркнул он.

Записывать и хранить пароли в браузере нельзя, так как получить доступ к ним будет несложно. Лучше вводить их вручную, а хранить можно на бумажном носителей, главное – подальше от телефона или компьютера, заключил специалист.

Напомним, также эксперт подчеркивал, что при использовании открытых сетей Wi-Fi нельзя вводить свои пароли и другие конфиденциальные данные, так как их могут украсть мошенники.

Ранее хакеры украли десятки миллионов логинов и паролей у абонентов оператора AT&T.

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