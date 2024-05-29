В Госдуму внесли законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль дорог, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, законопроект поможет расширить зону покрытия и улучшит качество интернета и связи на автодорогах возле малых населенных пунктах.

«Законопроект поможет устранить разногласия между связистами и дорожниками», — сказал он.

Турчак отметил, что задача организовать высокоскоростной интернет по всей России была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

«Изменения законодательства о связи – важный шаг для выполнения этой задачи и устранения цифрового неравенства в регионах», — добавил он.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект «Единой России» о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.