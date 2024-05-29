Россиянам напомнили об особых правах работающих родителей

Трудовой кодекс обеспечивает работающих родителей различными трудовыми привилегиями. Они имеют приоритетное право на выбор времени отпуска, могут отдыхать в течение рабочего дня, а также наделяются гарантиями при увольнении, объяснили RT эксперты «Авито Работы».

Специалисты напомнили, что компания не имеет права уволить женщину, которая воспитывает ребенка в возрасте до трех лет. Такое правило действует в отношении одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет или имеющего ограниченные возможности здоровья. На особые гарантии при увольнении может рассчитывать и единственный кормилец семьи, в которой есть трое малолетних детей.

Женщины, воспитывающие детей в возрасте до 1,5 года, имеют право не только на обед – они также могут каждые три часа брать перерыв длительностью не менее получаса, подчеркнули эксперты.

Также работающие родители имеют приоритетное право при выборе времени отпуска. А если в семье воспитываются трое несовершеннолетних детей, младшему из которых не более 14 лет, то взять отпуск родители могут в любое время года – компания не имеет права отказать им в этом.

Напомним, кабмин до этого одобрил законопроект о мерах поддержки работающих родителей, обеспечивающих детей в возрасте до 1,5 года. Согласно документу, родители, которые работают на полставки или на дому, имеют право на ежемесячные пособия. Также оно будет выплачиваться, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, при этом не лишаясь места у основного работодателя.

Ранее эксперты рынка труда перечислили шесть выплат, которые могут получить работающие родители.