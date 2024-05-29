В Минсельхозе РТ объяснили необходимость введения режима ЧС из-за заморозков

Решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в России из-за майских заморозков позволит фермерам получить основание для обращения за страховыми выплатами. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

Так, после введения режима ЧС аграрии смогут документально зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей, которых они должны достигнуть как получатели субсидии, и получить основания для обращения за страховыми выплатами. Кроме того, у них получится зафиксировать объективные негативные факторы, которые повлияют на выполнение целевых показателей.

В ведомстве также подтвердили, что заморозки скорее всего приведут к снижению урожая яблок, однако, пока точно оценить потери невозможно.

«Тот товарооборот, который у нас был из дружественных и соседних стран, те бизнес-взаимоотношения и логистика, уже давно выстроены, и они будут продолжаться. У нас заложены сады, порядка тысячи гектаров промышленных садов. Они уже входят в плодоношение, и у нас будет постепенный скачок производства плодово-ягодных культур», — сообщили в Минсельхозе.

27 мая министр сельского хозяйства России Оксана Лут говорила, что Минсельхоз РФ собирается ввести режим ЧС федерального значения из-за заморозков, однако сроки пока не определены.

Ранее в России оценили, отразятся ли майские заморозки на стоимости продуктов.