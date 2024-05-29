Врач рассказал, влияет ли жара на иммунитет

Влияние на иммунитет оказывает не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры. Об этом RT рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, при резкой смене температуры человеческий организм будет тратить время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям. В ходе этой адаптации у человека может повышаться чувствительность к простудным заболеваниям, пояснил врач.

Эксперт отметил, что в жаркую погоду также увеличивается количество пациентов с герпесом, который может появиться из-за длительного использования кондиционера.

«Или если [поток воздуха] направлен на грудь, то может быть пневмония или бронхит. Вот основные сейчас заболевания. Поэтому в общественном транспорте должен работать кондиционер, чтобы была хорошая температура, но он не должен быть направлен на какое-то конкретное кресло», — добавил Жемчугов.

Невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко до этого говорила, что в жару стоит чаще принимать прохладный душ, находиться в проветриваемых помещениях и прикрывать голову. Также, по ее словам, важную роль играет питьевой режим.

Ранее врач рассказал о правилах поведения на улице в жару.