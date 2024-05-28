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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал находящихся дома не выходить на улицу. Кроме того, он заявил о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Людей, которые остаются на улице Гладков призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Днем 28 мая Гладков сообщил, что мирный житель получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района.

В этот же день средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области.

Кроме того, украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино Белгородской области, есть повреждения.

Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области установят 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов.

Ранее ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию.

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