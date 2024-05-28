В Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тысяч рублей

Трое жителей Батайска задержаны по подозрению в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, трое мужчин насильно посадили в машину 17-летнего жителя Батайска, вывезли его за город и угрожали. Злоумышленники вышли на связь с родственниками похищенного и потребовали 250 тысяч рублей выкупа.

Семья юноши перевела ему на банковскую карту деньги, похитители вывезли молодого человека в Ростов-на-Дону, где сняли с карты все полученные от родственников средства и отпустили юношу.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Батайска. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу, им может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Самаре группа подростков похитила девушку, изнасиловала и угрожала распространить видео. 18-летняя официантка возвращалась с работы в местном кафе. В какой-то момент перед девушкой затормозила машина, и неизвестные в масках затолкали ее внутрь. Спустя некоторое время похитители вышли, высадили девушку и потребовали у нее 50 тысяч рублей и телефон. Такой суммы у пострадавшей не было. Недовольные злоумышленники в итоге изнасиловали официантку, один из них снимал происходящее на камеру. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых, суд приговорил троих фигурантов процесса к срокам от восьми до девяти лет, еще одного приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее во Владимирской области похитили и подожгли подростка.