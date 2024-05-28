Представитель ОП РФ заявил о необходимости задействовать бойцов СВО в сфере госуправления

В настоящий момент в России появляется новая элита — проверенные люди, участники специальной военной операции, получившие большой управленческий опыт, и государству необходимо задействовать их на всех уровнях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ, участник СВО Максим Григорьев.

Общественный деятель отметил, что благодаря реализованной по личному поручению президента РФ Владимира Путина кадровой программе «Время героев», управленческий опыт, полученный участниками спецоперации, будет применен в гражданской сфере на благо страны.

«Это патриоты, делом доказавшие преданность России. Во время СВО они приобрели серьезный опыт управления людьми, если даже не на руководящих должностях, то на средних командных должностях. Такие люди не обманут и не сдадут. Получив дополнительное образование, они будут интегрированы в процесс развития страны, востребованы и в госслужбе, и в экономике», — считает Максим Григорьев.

Он напомнил о том, что после Великой Отечественной войны государство так же задействовало ветеранов на госслужбе.

«В своем послании Федеральному собранию президент заявил о формировании в стране новой элиты из людей, которые проявили себя на СВО. Думаю, эта тенденция четко и ясно соответствует нынешней ситуации», — добавил эксперт.

По мнению Григорьева, программа «Время героев» покажет такую же эффективность, как кадровые проекты «Лидеры России» и «Школа губернаторов».

Накануне в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев».

В конце февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск кадровой программы, которая нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации.