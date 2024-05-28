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Женщина вышла на прогулку и нашла клад со средневековыми монетами

Fox News: в Чехии женщина гуляла по городу и нашла клад со средневековыми монетами

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(Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences (ARUP))

В Чехии женщина вышла на прогулку и нашла средневековый клад с монетами, пишет Fox News. По словам археологов, подобные открытия случаются раз в десять лет.

Как пишут СМИ, женщина нашла клад, прогуливаясь по улицам города Кутна Гора. Всего было обнаружено 2150 монет, отчеканенных между 1085 и 1107 годами. Эксперты предполагают, что они были изготовлены в Праге.

«Монеты были изготовлены из сплава, который, помимо серебра, также содержит примесь меди, свинца и микроэлементов», — говорится в заявлении.

Археолог Филип Велимский добавил, что сокровища были спрятаны во времена политической нестабильности в средневековой Чехии. Монеты хранились в керамическом контейнере, который с годами был разрушен.

«Стоимость этих момент в то время была невообразимой», — добавил эксперт.

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