Пострадавшую от паводка женщину оштрафовали за призыв собраться на площади в Орске

В Орске женщину оштрафовали за призывы в чате к участию в несанкционированном митинге. Об этом говорится на сайте Октябрьского районного суда.

В апреле 41-летняя жительница Старого города опубликовала в новостной группе в одном из мессенджеров записи, в которых предложила участникам группы собраться на Комсомольской площади и обсудить ситуацию с паводком. Правоохранители посчитали эти публикации призывом к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии и возбудили в отношении горожанки дело по административной статье.

На суде женщина заявила, что находилась в стрессовой ситуации, так как дом, в котором она проживает со своей семьей, оказался в зоне подтопления. При этом в чате группы, в которой она была администратором, царила паника, и она не знала, как себя вести.

Сообщается, что минимальное наказание по этой статье — штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток. Тем не менее суд назначил орчанке наказание в виде штрафа в размере половины минимального размера, предусмотренного санкцией статьи. Она не стала обжаловать это решение и теперь должна заплатить государству 10 тыс. рублей.

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