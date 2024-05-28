В Петербурге подросток съел бутерброд на завтрак и попал в реанимацию

Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Славы, 16-летний юноша попал в реанимацию после завтрака. Молодой человек съел бутерброд, после чего ему стало плохо, родственники вызвали школьнику скорую помощь.

Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на юго-западе Подмосковья воспитаннице детского сада потребовалась помощь медиков после того, как она выпила воду из чайника. Мать забирала ребенка домой, четырехлетняя девочка попросила пить, женщина заметила чайник, стоявший на подоконнике, и налила дочери воды в стакан. Ребенок сделал несколько глотков и пожаловался на горький привкус воды. В группу зашла помощник воспитателя и сообщила, что добавила в воду таблетки для дезинфекции с хлором. Напуганные родители вызвали в детский сад бригаду скорой помощи. Медики осмотрели девочку, у нее диагностировано отравление.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем.