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В Ватикане извинились за гомофобное оскорбление папы Римского

Reuters сообщил об извинениях Ватикана после слов папы Римского о геях

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Alessandra Tarantino/AP

Ватикан извинился за гомофобное выражение, которое произнес папа Римский Франциск на встрече с епископами. Об этом сообщает Reuters.

«Папа Римский Франциск не хотел использовать гомофобные оскорбления», — отметили в Ватикане.

По данным агентства, понтифик приносит свои извинения всем, кто был оскорблен. В Ватикане напомнили, что глава римско-католической церкви неоднократно заявлял об открытости храмов для всех.

Накануне папа Римский Франциск на встрече с епископами применил гомофобное оскорбление. По информации газеты Corriere della Sera, слово разговорного стиля он использовал, касаясь вопроса, допускать ли кандидатов-представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в священнослужители. Понтифик обратил внимание на неприятие данного решения. По его словам, в семинариях и так слишком много представителей нетрадиционной ориентации. Папа Римский использовал слово frociaggine, которое в итальянском языке считают оскорбительным.

Ранее в Ватикане сообщили, что к лику святых могут причислить умершего в 2006 году подростка.

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