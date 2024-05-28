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Под Мурманском вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

В Мурманской области вертолет Ми-8 экстренно сел из-за отказа двигателей

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Мурманской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за отказа обоих двигателей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«Прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки вертолета», — указывается в публикации.

Согласно информации надзорного органа, воздушное судно экстренно село в районе реки Пача, не долетев 20 км до пункта назначения — туристической базы. Известно, что оно принадлежит авиакомпании «Мурманавиа», пунктом вылета значится мурманское село Ловозеро. На борту вертолета находились семь человек, из них трое являются членами экипажа, еще четверо — туристы. В целях их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд.

«Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность двух двигателей.

Перед этим самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов.

Ранее вертолет с премьером Армении совершил экстренную посадку.

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