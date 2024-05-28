Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молния ударила в трех детей, отдыхавших на пляже

ABC News: в Пуэрто-Рико молния ударила в детей на пляже

На пляже в Пуэрто-Рико трое детей пострадали от удара молнии, подростки пришли на пляж, несмотря на сильный ливень и грозу. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в северном прибрежном городе Исабела и попал на видео. Очевидец случайно снял произошедшее на камеру мобильного телефона. На кадрах ролика, распространившегося в сети, трое подростков в возрасте от 7 до 12 лет стоят посреди пляжа на песке во время дождя, неожиданно в них бьет молния.

На помощь подросткам бросились отдыхающие, пострадавших госпитализировали. Известно, что один из них находится в критическом состоянии. Прочие подробности произошедшего не приводятся.

До этого сообщалось, что в Германии во время непогоды молния ударила в детский палаточный лагерь, госпитализированы 38 отдыхающих. Всего на месте были осмотрены 62 человека, угрозы их жизни и здоровью нет, госпитализированные дети будут обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее молния ударила в 18 игравших в футбол школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами