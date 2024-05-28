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В Томске четырехлетний ребенок проглотил 20 магнитов и оказался в больнице

Томские врачи извлекли из кишечника четырехлетней девочки 20 магнитов

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В томской больнице скорой помощи врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую два десятка магнитных шариков. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение из Чаинской республиканской больницы. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике маленькой пациентки инородные тела.

«Этими предметами оказались 20 цветных магнитных шариков, которые расположились в разных отделах кишечника и уже примагнитились между собой, зажав стенки органа. Это очень опасная ситуация», — сообщил главный врач БСМП №2 Андрей Караваев.

Магниты удалось безопасно извлечь, девочка еще некоторое время находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Республиканской детской клинической больницы в Уфе достали из пищевода маленькой пациентки игрушку. Девочка случайно проглотила металлическую игрушку в форме кошки. Врачи осмотрели дошкольницу, обследование подтвердило версию родителей девочки. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение, где удалили инородный предмет.

Ранее в Бузулуке двухлетний мальчик проглотил батарейку от детской игрушки.

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