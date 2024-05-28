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Вуз в Киеве решил сам отвозить студентов и преподавателей в военкомат

«Страна.ua»: украинский вуз решил сам отвозить студентов и педагогов в военкомат

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Стрингер/РИА «Новости»

Киевский университет имени Шевченко принял решение самостоятельно отвозить своих студентов и преподавателей в территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) в случае необходимости. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение ректора вуза.

В документе говорится, что если в университет поступит запрос от военкомата, то вуз выделит автобусы для того, чтобы доставить учащихся и сотрудников, указанных в заявке, прямо в здание ТЦК. Отмечается, что таким образом учебное заведение выполняет недавно подписанное кабмином постановление, которое обязывает руководство организаций отвозить военнообязанных сотрудников в военкомат.

9 мая мобилизацию и военное положение на Украине продлили до 11 августа 2024 года.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что главред украинского издания решил пойти на фронт спустя сутки удержания в ТЦК.

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