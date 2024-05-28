Беременная девушка упала с самоката в Петербурге и попала в больницу

В Петербурге 23-летняя беременная девушка упала с самоката и попала в больницу с угрозой выкидыша и травмами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 мая. Девушка неудачно упала с самоката, обстоятельства произошедшего не уточняются.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее угрозу выкидыша, а также закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадину на колене и гематому на голове.

Отмечается, что девушке вызвали врачей, однако та самостоятельно покинула медицинское учреждение до начала осмотра. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются, данных о состоянии пострадавшей не поступало.

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