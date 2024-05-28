Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная девушка упала с самоката в Петербурге и попала в больницу

78.ru: в Петербурге беременная девушка упала с самоката и попала в больницу

close
100%
Shutterstock

В Петербурге 23-летняя беременная девушка упала с самоката и попала в больницу с угрозой выкидыша и травмами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 мая. Девушка неудачно упала с самоката, обстоятельства произошедшего не уточняются.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее угрозу выкидыша, а также закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадину на колене и гематому на голове.

Отмечается, что девушке вызвали врачей, однако та самостоятельно покинула медицинское учреждение до начала осмотра. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются, данных о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее россиянка родила в такси по пути в роддом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами