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Миллиардер планирует очередное погружение на батискафе к месту крушения «Титаника»

LADBible: миллиардер из США планирует организовать погружение к месту крушения «Титаника»

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The Connor Group/YouTube

Миллиардер из США планирует организовать очередное погружение на батискафе к месту крушения «Титаника», пишет LADBible. По словам мужчины, он хочет доказать, что исследование океана — безопасное дело.

Бизнесмен Ларри Коннор из Огайо планирует повторить попытку печально известного экипажа батискафа «Титан» и организовать еще одно погружение к месту затопления «Титаника». По словам 74-летнего миллиардера, он будет одним из пассажиров своей субмарины, и мужчина уверен, что в это раз обойдется без трагедии.

Коннор добавил, что его батискаф будет стоить около $20 млн, максимальная глубина погружения аппарата составит 4 км, а обломки «Титаника» лежат на глубине 3,8 км.

«Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть чудесным, приятным и безопасным, если вы будете действовать правильно», — прокомментировал Ларри.

Ранее стало известно содержание последнего сообщения миллиардера Хардинга с батискафа «Титан».

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