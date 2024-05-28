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Самолет Гросси вылетел из Калининграда обратно в Вену

Самолет Гросси вылетел из калининградского аэропорта «Храброво» обратно в Вену

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РИА Новости

Самолет с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вылетел из калининградского аэропорта «Храброво». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Закрытая встреча прошла в VIP-зале аэропорта и длилась 3 часа», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, самолет с Гросси вылетел обратно в Вену в 13:00 (14:00 мск).

До этого Гросси говорил, что опасается зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух ЛЭП.

Днем 23 мая в МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ. Позднее станцию переподключили к этой линии.

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС не превышает норму после атаки дрона.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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