Самолет Гросси вылетел из Калининграда обратно в Вену

Самолет с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вылетел из калининградского аэропорта «Храброво». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.
«Закрытая встреча прошла в VIP-зале аэропорта и длилась 3 часа», — говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, самолет с Гросси вылетел обратно в Вену в 13:00 (14:00 мск).
До этого Гросси говорил, что опасается зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух ЛЭП.
Днем 23 мая в МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ. Позднее станцию переподключили к этой линии.
В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС не превышает норму после атаки дрона.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.