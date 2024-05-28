Помощник президента Дюмин рассказал о подготовке к заседанию Госсовета

На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 29 мая, будут представлены предложения по разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей. Об этом сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин на семинаре-совещании по подготовке Госсовета, который проходит на выставке «Россия».

Алексей Дюмин отметил, что на площадках комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития России была проведена колоссальная работа.

По его мнению, Госсовету необходима синхронизация ключевых направлений с экономическим и финансовым блоками правительства.

«Мы в тесном взаимодействии с нашими коллегами-губернаторами знаем и понимаем те необходимые ключевые моменты, какие вещи надо синхронизировать на уровне федерального центра. Эта работа непростая, есть определенные финансовые ограничения. Но мы знаем, как к ним прийти», — заявил помощник президента.

Он подчеркнул, что самое главное — отрегулировать работу с федеральным центром.

«Уверен, что она будет продуктивной по всем направлениям», — добавил Дюмин.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности тульского губернатора, которую он занимал с 2016 года.

В среду, 29 мая, президент России Владимир Путин проведет совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.