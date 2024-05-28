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Школьник попал в больницу после того, как учительница заставила его стоять на солнце

WOB: в Малайзии ребенок попал в больницу из-за учительницы, заставившей его стоять на жаре

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Shutterstock

В Малайзии школьник попал в больницу после того, как учительница заставила стоять его под палящим солнцем в качестве наказания, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, ученик пятого класса был срочно доставлен в больницу с солнечным ударом. Выяснилось, что учительница решила наказать его за плохое поведение и заставила стоять на солнце более двух часов.

«Мой ребенок рассказал мне, что он пожаловался учительнице на то, что ученик избил его, но она почему-то наказала моего сына», — рассказал мать школьника.

Кроме того, мальчик жаловался учительнице, что ему плохо, но та игнорировал его слова. Мать пострадавшего добавила, что, когда ребенок пришел домой, он был очень слаб и не имел аппетита.

«Мы поехали в больницу, и там он потерял сознание», — вспоминает женщина.

Сейчас этим делом занимается полиция. В самой школе отказались комментировать инцидент.

Ранее в Малайзии учитель посадил первоклассника в клетку в качестве наказания.

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