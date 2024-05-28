Продление ареста Блиновской сочли законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда о продлении до 26 июля срока ареста блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Московского городского суда о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской до 26 июля признать законным, апелляционную жалобу отклонить», — сказано в тексте.

До этого стало известно, что Блиновская погасила более 140 млн рублей по налоговым задолженностям.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее ей предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В итоге Блиновскую отправили в СИЗО. 22 марта текущего года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

Ранее служба доставки потребовала от блогера Гусейна Гасанова 645 тыс. рублей.