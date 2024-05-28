Мошенники обманули экс-замгубернатора ХМАО от имени главы региона

Мошенники обманули бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима на 22 млн рублей после того, как убедили его в том, что он спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, 20 апреля Киму пришло сообщение якобы от губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая рассказала о возникших у него проблемах с финансовыми махинациями и предложила помощь от «сотрудников ФСБ». В тот же день мужчине позвонили в Telegram из Росфинмониторинга.

«Ему сообщили, что они зафиксировали попытку перевода, одобренного банком кредита, на счета иноагента, находящегося на территории Украины в составе боевиков ВСУ. Голос в трубке сказал, что если деньги поступят на счета иноагента, то в отношении Кима будет возбуждено уголовное дело за спонсирование экстремизма. Чтобы этого не произошло, надо срочно перевести деньги на «безопасные счета», — сообщил источник.

Ким взял в банке кредиты на 15 млн рублей и отправил их, а также 6,8 млн рублей из своих личных сбережений на «безопасные счета», продиктованные мошенниками. Когда злоумышленники призвали провести такие же действия со счетами родственников, мужчина обратился в полицию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Александр Ким был заместителем губернатора ХМАО в период с 2010 по 2015 год.

28 мая сообщалось, что профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер. Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Карелии лишилась квартиры после телефонного звонка.