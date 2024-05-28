Россиянам рассказали, каким будет лето 2024 года

Летний сезон 2024 года на территории России выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей, следует из специального прогноза, подготовленного метеорологами Яндекс Погоды, поступившего в «Газету.Ru».

В июне на большей части территории РФ прогнозируется превышение средних многолетних температур. Особенно это касается южных областей как европейской, так и азиатской части России, района Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае и Приморья. Самые значительные климатические отклонения (+1°С) ожидаются в Сочи и во Владивостоке.

В сравнении с 2023-м годом в июне более обильные осадки будут в Казани, Перми, Мурманске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

На июль придется потепление по всем регионам, в особенности температурная аномалия будет ощутима в европейской части. Ожидается превышение средних 30-летних температурных значений в Поволжье, практически всей Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно прогнозам, август окажется значительно холоднее 2023-го года практически на всей территории России, чему поспособствуют обильные дожди. Чемпионом по осадкам станет Краснодар, где ожидается «дождливый» рост с 3 до 40 мм, почти в 15 раз. Также, предположительно, в 4 раза больше осадков выпадет в Сочи и Волгограде, примерно в 3 раза – в Казани и Ростове-на-Дону, в 2-2,5 раза – в Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде и Перми.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян планируют уйти в длинный отпуск летом.