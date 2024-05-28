Врач рассказал, как пластические операции влияют на настроение человека

Пластические операции делают человека более уверенным в себе, причем как в личной жизни, так и в профессиональной. Об этом в интервью РИАМО заявил пластический хирург Владислав Григорянц. Также, по его словам, получив ожидаемые результаты от хирургического вмешательства, люди чаще пребывают в приподнятом настроении.

«Пациенты, которые к нам обращаются, через два-три месяца после операции иначе себя ощущают и преподносят. Все это происходит благодаря тому, что устраняется беспокоивший их ранее пунктик насчет внешности», — отметил врач.

Также он опроверг зависимость людей, делающих несколько операций. По его словам, пациенты решаются на последующее вмешательство, поскольку с каждым разом все больше доверяют своему хирургу.

Пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой до этого представил рейтинг самых популярных у россиянок пластических операций. На первом месте, по его словам, омоложение лица и шеи (28% пациенток).

Вторую строчку в рейтинге занимает блефаропластика. К такому вмешательству прибегли 16% женщин. На третьем месте (13%) — липосакция (операция по удалению жировых отложений), сообщил специалист.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать пластического хирурга.