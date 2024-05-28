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Климатологи оценили вероятность затопления курортных городов в России

Климатолог Киселев: при поездке на курорт нужно учитывать вероятность шторма

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tpsochi/Telegram

В России и в целом по миру наблюдается рост погодных аномалий и катаклизмов, отметил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев. Точные прогнозы о природных стихиях в курортных городах предстоящим летом делать рано, но туристам нужно быть готовыми к подобным сценариям, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Согласно общей тенденции, предстоящим летом возможны аномальные погодные явления, однако утверждать, что они точно произойдут, нельзя, отметил Киселев. Он посоветовал путешественникам регулярно проверять прогнозы погоды и иметь с собой одежду на случай ненастья. На курорт может обрушиться не только разрушительный шторм, но и просто очень сильный дождь, подчеркнул климатолог.

Рост числа природных аномалий и стихий отмечается в течение последних 10 лет из-за глобального изменения климата, отметил эксперт. В ближайшие 10 лет количество осадков, по прогнозу, вырастет еще на 2,2%, увеличится и количество стихийных бедствий.

«Все это потребует от человечества усилий по адаптации к меняющимся условиям, причем эти усилия должны будут учитывать специфику региона – например, засушливый он или дождливый», — подчеркнул Киселев.

Напомним, также он отмечал, что за последние 20 лет в России количество стихийных катаклизмов выросло вдвое, а в целом по миру – втрое. Это не только затопления, но и ураганы, штормы, торнадо, засухи, количество которых в ближайшее время продолжит расти.

Прокуратуре ранее приказали следить за природными и техногенными ЧС.

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