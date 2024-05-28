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Россиянам рассказали, как правильно начинать бегать

Фитнес-тренер Пахомов: начинать бегать стоит с ежедневных прогулок

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Чтобы подготовить организм к регулярным кардионагрузкам, новичкам стоит начать с ежедневных прогулок. Такой совет в беседе с РИАМО дал фитнес-тренер сети клубов Pride Fitness Станислав Пахомов. Гулять, по его словам, необходимо по 1 — 2 часа в течение месяца, а затем переходить к легкому бегу.

«Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардио-тренировок», — сказал Пахомов.

Он также посоветовал перед тренировкой разогревать мышцы. 7 — 10 минут разминки позволят избежать возможных травм, заключил тренер.

Ученые в области физиологии физических упражнений из Университета Англия Раскин (Великобритания) до этого предупреждали, что не следует заниматься бегом ежедневно, поскольку частые кардионагрузки могут ослабить иммунную систему и вызвать рубцевание миокарда.

Эксперты отметили, что занятия бегом могут повысить продолжительность жизни и сократить риск развития многих хронических заболеваний. Однако полезный эффект достигается при условии соблюдения подходящего графика тренировок. По словам спортивных физиологов, три часа бега в неделю представляют собой достаточный уровень физической активности.

Ранее ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья.

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