Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставрополец сжег венки в Вечном огне и попал на видео

В Кисловодске задержали мужчину, который сжег в Вечном огне венки

В Кисловодске 28 мая работник коммунальной службы сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил у военного мемориала сгоревшие венки. В полиции опросили очевидцев и изучили записи видеокамер, после чего задержали подозреваемого в осквернении памятника. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

На кадрах опубликованного оперативниками видео мужчина в красном спортивном костюме сначала стоит у Вечного огня, а затем начинает кидать в него мемориальные венки. Огонь охватывает их, и пламя поднимается на высоту более двух метров.

Подозреваемым оказался местный житель.

«Купил алкогольную продукцию. Сжег венки и все, и домой пошел», — рассказал задержанный мужчина в беседе с правоохранителями.

В полиции заявили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее в Новороссийске мужчина подкурил сигарету от Вечного огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами