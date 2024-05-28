Ставрополец сжег венки в Вечном огне и попал на видео

В Кисловодске 28 мая работник коммунальной службы сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил у военного мемориала сгоревшие венки. В полиции опросили очевидцев и изучили записи видеокамер, после чего задержали подозреваемого в осквернении памятника. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

На кадрах опубликованного оперативниками видео мужчина в красном спортивном костюме сначала стоит у Вечного огня, а затем начинает кидать в него мемориальные венки. Огонь охватывает их, и пламя поднимается на высоту более двух метров.

Подозреваемым оказался местный житель.

«Купил алкогольную продукцию. Сжег венки и все, и домой пошел», — рассказал задержанный мужчина в беседе с правоохранителями.

В полиции заявили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее в Новороссийске мужчина подкурил сигарету от Вечного огня.