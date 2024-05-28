Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье ввели запрет на посещение лесов до 3 июня

Ограничение на посещение лесов введено в лесничествах Подмосковья до 3 июня

close
100%
Pexels

Во всех лесничествах Подмосковья введено ограничение на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В пресс-службе уточнили, что на территории земель лесного фонда в границах Московской области установился IV класс пожарной опасности.

«С 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на этот период гражданам запрещено находиться в лесах, разводить костры, использовать транспортные средства в лесных массивах. При этом лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

До этого власти Республики Бурятия ввели запрет на посещение гражданами лесов из-за угрозы лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами