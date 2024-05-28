В Подмосковье ввели запрет на посещение лесов до 3 июня

Во всех лесничествах Подмосковья введено ограничение на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В пресс-службе уточнили, что на территории земель лесного фонда в границах Московской области установился IV класс пожарной опасности.

«С 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на этот период гражданам запрещено находиться в лесах, разводить костры, использовать транспортные средства в лесных массивах. При этом лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

До этого власти Республики Бурятия ввели запрет на посещение гражданами лесов из-за угрозы лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.