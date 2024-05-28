Россиянина задержали за торговлю боевыми гранатами

В Саратовской области сотрудники УФСБ задержали 55-летнего мужчину по подозрению в торговле боеприпасами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленник продал жителю Вольска изготовленные промышленным способом исправные две боевые гранаты Ф-1.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили еще один такой же боеприпас.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.

До этого прохожие обнаружили чемодан с оружием в парке Москвы. Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Внутри обнаружили шесть пистолетов. Помимо этого, неизвестные оставили внутри 350 патронов разного калибра.

Ранее правоохранители Нижневартовска нашли оружие и боеприпасы в машине во дворе жилого дома.