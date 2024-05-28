Россиянина, сообщившего о якобы готовившемся взрыве от скуки, осудили

В Курской области мужчину осудили за заведомо ложное сообщение о якобы готовившемся взрыве, которое он совершил от скуки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региона.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в декабре 2022 года. 44-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полиции о якобы готовившемся взрыве в жилом доме. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, однако информация не подтвердилась.

Позже совершивший заведомо ложное сообщение пояснил, что сделал это от скуки — так он решил проверить работу сотрудников правоохранительных органов.

Россиянин признал свою вину в суде и сознался в содеянном. От дачи показаний мужчина отказался. Курчатовский городской суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В данный момент приговор в законную силу не вступил.

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