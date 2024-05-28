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Губернатор Подмосковья рассказал о совместных проектах с Узбекистаном

Андрей Воробьев: в ближайшее время в Дубне запустят новый российский коллайдер

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Пресс-служба президента РФ

Подмосковье активно реализует совместные с Узбекистаном проекты в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

По словам Воробьева, в 2023 году в Самарканде открылось подразделение «Щелково Агрохим» по защите растений мощностью 20 тыс. тонн в год.

Также губернатор отметил, что «Метровагонмаш» в Мытищах отправил более 100 вагонов для метро Ташкента, которые позволили сократить интервалы движения на линиях.
Воробьев добавил, что до конца 2025 года в Ташкент отправят еще 60 вагонов.

По словам губернатора Подмосковья, в Дубне в скором времени запустят новый российский коллайдер «Nica».

«Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований. Сейчас 13 ученых из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах этого института», — сказал он.

Воробьев отметил, что Подмосковье также сотрудничает с Узбекистаном в сфере образования.

«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, учителя могут проходить практику. Предлагаем также рассмотреть эту возможность на уровне Узбекистана и России», — сказал он.

В заседании совета регионов России и Узбекистана с участие президента РФ Владимира Путина и президента Шавката Мирзиеева приняли участие более 250 органов власти, бизнеса и общественных организаций.

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