У мужчины из Подмосковья нашли кисты с опасными паразитами после поездки на Филиппины

В Подмосковье врачи спасли 29-летнего пациента, у которого нашли кисты с яйцами ленточных червей. Об этом сообщает Минздрав региона.

Мужчина обратился к медикам с многочисленными жалобами. У него наблюдались сильные боли в животе и диарея. Помимо этого, у человека не было аппетита, после употребления жареного, жирного или острого его рвало.

Во время исследований выяснилось, что в печени молодого человека появились три новообразования с паразитами, одна из кист могла вскоре лопнуть.

«Такое развитие событий грозило не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом», – поделились в ведомстве.

Специалисты провели операцию, которая длилась три часа. Во время вмешательства из мужчины извлекли 10-сантиметровые новообразования. На данный момент россиянин проходит медикаментозное лечение.

По словам специалистов, эхинококкоз может проявляться даже спустя несколько лет после заражения. Медики предположили, что паразиты попали в организм пациента во время поездки на Филиппины, где он мог съесть мясо экзотического животного-носителя.

Ранее у россиянки выросла киста легкого с двумя литрами жидкости из-за червей-паразитов.