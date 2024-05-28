Нелегальный мигрант напал на польского военного на границе с Белоруссией

Нелегальный мигрант ранил ножом военнослужащего подразделения армии Польши, который участвует в охране польско-белорусской границы. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил республики, передает ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошел с участием солдата военной оперативной группы «Подлясье».
«Солдат получил удар ножом от мигранта, который находился на белорусской стороне», — отметили в командовании.
Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу.
20 мая сообщалось, что власти Польши отказались принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза о миграции и убежище.
До этого агентство РИА Новости сообщало, что сотрудники силовых структур Польши избили и выбросили через границу на белорусскую сторону пятерых мигрантов из Сомали.
Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.