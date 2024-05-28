Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина в масштабном сбое в работе СДЭКа

«Ведомости»: причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

close
100%
Unsplash

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы логистической компании СДЭК 27 мая. Об этом сообщают «Ведомости».

По их словам, для взлома использовался вирус-шифровальщик. Эти данные подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе.

«Компания приостановила прием и выдачу отправлений 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — отмечают «Ведомости».

Сервис доставки грузов СДЭК пока не возобновил выдачу заказов после обширного технического сбоя, посылки не выдаются третий день подряд. В компании заверили, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудниками делается все необходимое, чтобы они как можно скорее оказались у владельцев.

27 мая сообщалось, что логистическая компания СДЭК не отправляет и не принимает посылки из-за технического сбоя.

Ранее в столичных МФЦ на сутки приостановили регистрацию авто из-за технических работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами