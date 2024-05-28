Стала известна причина в масштабном сбое в работе СДЭКа

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы логистической компании СДЭК 27 мая. Об этом сообщают «Ведомости».

По их словам, для взлома использовался вирус-шифровальщик. Эти данные подтверждают источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности и в СДЭКе.

«Компания приостановила прием и выдачу отправлений 26 мая. Затем хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — отмечают «Ведомости».

Сервис доставки грузов СДЭК пока не возобновил выдачу заказов после обширного технического сбоя, посылки не выдаются третий день подряд. В компании заверили, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудниками делается все необходимое, чтобы они как можно скорее оказались у владельцев.

27 мая сообщалось, что логистическая компания СДЭК не отправляет и не принимает посылки из-за технического сбоя.

Ранее в столичных МФЦ на сутки приостановили регистрацию авто из-за технических работ.