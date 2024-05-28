Диетолог рассказала, какое количество мороженого можно съедать в день

В день лучше всего съедать не более одной порции мороженого. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Pravda.Ru.

По ее словам, этот продукт является высококалорийным — в одном стаканчике мороженого может содержаться до 400 калорий, поэтому его потребление стоит ограничивать.

«Это два часа хорошего физического труда, чтобы потратить, если еще учесть, что за день мы не только одно мороженое едим, а еще едим какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала все-таки, даже если это порция, есть мороженое, потому что это большой избыток лишних калорий, которые тяжелые калории, которые нужно отрабатывать», — подчеркнула врач.

Чтобы снизить риски для здоровья, Дюваль рекомендует выбирать мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов, а также есть его в первой половине дня. Это увеличит шансы потратить полученные калории в течение дня, заключила она.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне до этого установили, что злоупотребление ультра-обработанными продуктами (фастфудом, чипсами, мороженым, сладкими газированными напитками) может повысить риск инсульта на 8%.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ожидать серьезного подорожания мороженого.