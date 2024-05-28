Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре

В течение всей текущей недели в Москве сохранится жаркая погода, ближе к выходным температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Календарное лето в столице также начнется с жары, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Предстоящей ночью воздух в Москве прогреется до +15 °С и выше. Завтра днем ожидается от 27 до 29 градусов выше нуля, такая же погода сохранится в четверг, рассказала метеоролог.

В пятницу в столице будет также жарко, но местами пройдет кратковременный дождь. Ночью будет от 15 до 16 градусов тепла, днем – до 30 градусов выше нуля.

К выходным усилится ветер, местами пройдет кратковременный дождь, но температура воздуха по-прежнему будет высокой: ночью +15...+17 °С, днем – +26...+28 °С.

«Температура воздуха остается выше климатической нормы где-то на 4-5 °С. То есть календарное лето начнется с жаркой погоды», — заключила Позднякова.

Напомним, аномальная жара ожидается также в Санкт-Петербурге – отклонение от среднесуточной нормы составит 7°C в течение 5 дней. Ожидается до 28°C днем и до 17°C ночью.

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