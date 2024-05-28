Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкирии

В башкирском городе Нефтекамске загорелся магазин пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 10:48 (8:48 мск) на пульт подразделений пожарной охраны поступило сообщение, что в Нефтекамске по улице Магистральная загорелось двухэтажное здание размером 9х10 метров. Там добавили, что появилась угроза обрушения.

На месте работают силы и средства МЧС в количестве 21 человека и семи единиц техники. Специалисты принимают все необходимые меры для локализации пожара и недопущения распространения огня. По последним данным, пожар локализовали на площади 150 квадратных метров.

Информация по пострадавшим уточняется, возможно в здании осталась женщина. Одна женщина успела самостоятельно эвакуироваться из здания, добавили в МЧС. Причина пожара устанавливается.

Тем временем в Бурятии бушуют сильные лесные пожары. В Муйском районе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сохраняется из-за наиболее сложных пожаров, на которых работают два пожарных поезда, специалисты авиалесоохраны и усиленная группировка. Планируется дополнительное привлечение сил для борьбы с возгораниями. Также горят Курумканский, Баргузинский, Иволгинский и Баунтовский районы.

Ранее очевидцы поделились кадрами мощного пожара в недостроенном ЖК в Волгограде.