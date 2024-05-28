Врачи назвали способы отличить полезный рыбий жир от опасного

Рыбий жир используется в качестве добавки и источника необходимых организму полиненасыщенных кислот. Однако не все виды этой добавки на самом деле полезны для здоровья – они различаются по коэффициенту TOTOX. Если он низкий, то рыбий жир полезен, а если высокий – его употребление опасно для здоровья, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Коэффициент TOTOX – это степень окисления жиров и степень их защиты от окисления. Оценить качество добавки часто можно просто по внешнему виду и запаху.

«Обычному человеку, чтобы проверить, полезен рыбий жир или нет, иногда достаточно просто разрезать капсулу – если появился едкий запах рыбы, то этот продукт использовать к рациону нельзя», — объяснила врач-диетолог.

Она напомнила, что в советские годы чаще всего применялся как раз рыбий жир с резким запахом. Обычно это признак окисления добавки с высоким коэффициентом TOTOX, отметила эксперт. Такой рыбий жир опасен, так как содержит токсичные альдегиды, его употребление повышает риск тромбообразования, предупредила диетолог.

Помимо запаха она посоветовала ориентироваться на документы о происхождении продукта, которые можно запросить при покупке товара. Обычно в них есть информация об индексе ТОТОХ, который, по рекомендациям ВОЗ, должен находиться в границах от 2 до 26, а еще лучше – не выше 11. Также отмечается, что рыбий жир из Атлантического региона будет более вредным, а из скандинавских стран – полезным.

Напомним, ученые выяснили, что регулярный прием добавок с рыбьим жиром может увеличить риск инсульта и болезней сердца здоровых людей. При этом он может быть полезен для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем.

Ранее специалисты назвали неожиданную опасность приема рыбьего жира во время беременности.