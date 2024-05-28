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В Москве поймали наркодилера, прятавшего товар в винных бутылках

В Москве поймали наркодилера, прятавшего товар в винных бутылках

Полицейские в Москве поймали наркодилера, который прятал товар в винных бутылках. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотиков жителя столицы. Предварительно, злоумышленник прятал запрещенные вещества в горлышко бутылки с вином и добавлял в комплект коробку с кондитерскими изделиями — одну из таких емкостей у него изъяли во время задержания.

Согласно результатам исследования, в свертке под пробкой изъятой бутылки находился мефедрон массой около одного грамма. В квартире задержанного обнаружили аналогичное вещество массой около 80 граммов, электронные весы, колбы, емкости с прекурсорами и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области.

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