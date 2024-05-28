Троих жителей Красноярска заподозрили в массовой легализации мигрантов

Троих жителей Красноярска заподозрили в легализации более 500 мигрантов с 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, подозреваемые выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ, которые нужны для миграционных органов МВД и оформления вида на жительство в регионе. Однако, как выяснилось, большая часть иностранцев на деле не владела языком.

В ФСБ отметили, что сейчас выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других фактов противоправной деятельности.

На подозреваемых завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Если их вина будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции. Предлагается сократить предельный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого периода в рамках одного календарного года.

Ранее кабмин поддержал с одним условием проект о праве полицейских выдворять иностранцев.