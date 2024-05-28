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Власти Белгородской области обещали установить еще 230 укрытий от обстрелов

Гладков: в Белгородской области установят дополнительно 230 укрытий от обстрелов

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

В Белгородской области установят 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Главный вопрос в регионе — это безопасность, отметил он. Жители часто говорят о необходимости установки дополнительных бетонных укрытий, рассказал губернатор.

«Поэтому 230 укрытий берем сейчас в работу. Дал задание главам правильно распределить этот ресурс, потому что это все-таки достаточно дорогостоящее оборудование, с одной стороны, с другой стороны, нужно, конечно, ставить там, где наибольшая опасность, для того, чтобы обеспечить безопасность всех, кто проживает или работает в той части города, района, округа, где, к сожалению, происходит обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Эта работа в ближайшее время будет продолжаться», — написал Гладков.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что дополнительные сооружения установят в Белгороде и пригороде, а также в Губкине, Старом Осколе, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах.

27 мая ВСУ атаковали дроном автостоянку в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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