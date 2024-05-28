Абитуриентам напомнили про минусы онлайн-формата обучения в вузе

Все давно привыкли к существованию онлайн-курсов, но высшее онлайн-образование для многих является новинкой. Оно кардинальным образом отличается от курсов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

«Во-первых, это все то же высшее фундаментальное образование и к нему нужно относиться серьезно. Онлайн-студенты учатся ровно столько же, сколько и остальные учащиеся, сдают те же экзамены и на них распространяются такие же требования. Конечно, разница между стандартным форматом учебы и онлайн-форматом есть — это дистанция, являющаяся важным нюансом, который необходимо учитывать абитуриентам при выборе формата обучения», — объяснила она.

По словам эксперта, у онлайна есть плюсы, которые невозможно оспорить.

«В первую очередь, это удобство — не нужно тратить время на дорогу до вуза, а абитуриентам из регионов и вовсе переезжать. Онлайн-формат можно совмещать со своим привычным образом жизни, рабочим графиком, так как пары в онлайне, как правило, вечерние и для того, чтобы прийти, например, на семинар нужно лишь открыть ноутбук. При этом онлайн-студенты имеют доступ ко всему, что есть и у обычного студента. Второй плюс онлайн-формата — это упор на практико-ориентированный образовательный контент. Также онлайн-программы высшего образования, зачастую, создаются специально под этот формат и ориентируются на запросы рынка труда, подготавливая востребованных специалистов. Безусловно, онлайн-формат делает качественное образование доступным для людей из разных уголков страны, не каждый может позволить себе, по разным причинам, приехать в Москву или в Петербург, чтобы поступить в высшее учебное заведение», — добавила специалист.

Однако, у онлайн-формата есть и минусы.

«Первый заключается в социализации студентов, снижении количества коммуникации между ними. В основном, это отражается на бакалаврах, которым в силу возраста хочется общаться со своими однокурсниками вживую. Это достаточно серьезный вызов для онлайн-студентов. Вузы, которые предоставляют возможность онлайна, стараются снижать дистанцию между одногруппниками, студентами и преподавателями с помощью различных цифровых решений, которые дают возможность для совместной работы в реальном времени, групповых проектов, создания единой, хоть и цифровой, среды. Кроме того, разрабатываются отдельные внеучебные офлайн-инициативы и объединения для онлайн-бакалавров, чтобы снизить потенциальное чувство одиночества», — рассказала Ремезова.

Второй аспект, который также стоит учитывать, заключается в том, что онлайн-формат высшего образования подходит далеко не всем, многим он может показаться сложным испытанием.

«Абитуриент, который рассматривает этот формат, должен быть очень мотивирован. Например, в офлайн-формате нужно сделать одно волевое усилие и дойти до вуза. Если уже пришел в образовательное учреждение, то вряд ли просто встанешь и уйдешь с пары. В онлайне в разы возрастает соблазн закрыть ноутбук или пойти полежать во время лекции. Именно поэтому онлайн-студенту необходимы способности к самоконтролю, целеполаганию, навыки планирования своего времени и жизни. Так, не получится учиться ради получения диплома, важно понимать зачем учиться и какую задачу можно решить, пройдя обучение, только тогда оно будет эффективным», — подчеркнула специалист.

Если человек решил обучаться в вузе онлайн, он должен подумать над тем, где и как он это будет делать. Разумеется, понадобится стабильный интернет, ноутбук, микрофон и хорошая камера.

«Но есть и менее очевидный аспект — по пути с работы до дома посетить лекцию онлайн вряд ли получится. Стоит обеспечить себя комфортным местом для учебы, где нет посторонних шумов и прочих отвлекающих факторов. Лекции и семинары в онлайн-формате ничуть не проще, чем в офлайне, поэтому студент должен в полной мере фокусироваться на преподавателе», — отметила эксперт.

Онлайн-формат высшего образования все-таки новый и, зачастую, абитуриенты детально изучают всю информацию перед тем как принять решение о поступлении.

«Чаще всего на него решаются люди, которые уже знакомы с онлайном. Однако, никто не застрахован от ситуаций, когда в процессе обучения приходит понимание, что формат не подходит. В таком случае, студент может запросить перевод на классический вариант, если выбранная программа реализуется в офлайне, при условии свободных мест на курсе», — резюмировала Ремезова.

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