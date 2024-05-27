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«Иви» снова оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента

Суд оштрафовал «Иви» на 1,2 млн рублей за распространение фильмов о ЛГБТ

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Shutterstock

Стриминговый сервис «Иви» оштрафовали на 1,2 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Таганский суд оштрафовал кинотеатр по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа для юридических лиц составляет от 1 млн до 4 млн рублей.

29 августа 2023 года «Иви» повторно оштрафовали на миллион рублей за неправильную маркировку фильмов. Нарушения в маркировке Роскомнадзор нашел у четырех фильмов: «Маленькая Италия», «Доктор «Т» и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие».

В середине июля Останкинский суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма «Идеальные незнакомцы» без маркировки «18+».

Представители кинотеатра заявили, что прокатное удостоверение фильму было выдано в 2017 году с маркировкой «16+». После получения уведомления от Роскомнадзора фильму было добавлено ограничение «18+».

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