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В Ленобласти ребенку оторвало часть пальца на карусели

В Ленобласти ребенку зажало палец на карусели и оторвало ногтевую фалангу

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Shutterstock

В Тихвине устанавливаются обстоятельства травмирования подростка на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 27 мая на детской площадке «Парк Поколений» в Тихвине, 12-летний школьник катался на карусели и засунул палец между подвижным и неподвижным элементом конструкции, руку зажало.

Пострадавшего доставили в детскую больницу, где у него диагностировали неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. Организация, отвечающая за благоустройство детской площадки, демонтировала опасную карусель.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске годовалый ребенок получил травму руки, катаясь на карусели во дворе дома, потребовалась помощь медиков. Мать решила прокатить годовалого сына на карусели, не обратив внимания на ветхое состояние металлической конструкции. В какой-то момент он засунул палец в механизм, который располагался сверху. Женщина раскрутила карусель в обратную сторону и освободила палец сына, семья обратилась за медицинской помощью. У пострадавшего травма ногтевой пластины, перелома нет.

Ранее двое взрослых и двое детей получили травмы, выпав с аттракциона вместе с сиденьями.

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